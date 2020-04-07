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Трансляция пресс-конференции с участием специалистов Центра занятости населения

Вчера, 14:14 Категория: Экономика и бизнес
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В 15 часов начнётся пресс-конференция с участием специалистов Центра занятости населения Челябинской области. Трансляция в онлайн режиме пройдёт на сайте 1obl.tv

Как ранее сообщалось на сайте «КР», губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил порядок предоставления единовременной компенсации гражданам, потерявшим работу из-за ухудшения экономической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Размер пособия составляет 15 тысяч рублей.

Накануне более 600 человек в Челябинской области обратились в центры занятости, чтобы встать на учёт по безработице. Из них в Челябинске – около 270 человек. У многих не получилось встать на учёт дистанционно, люди были вынуждены обращаться в Центры занятости очно. Эта ситуация беспокоит руководство области. В связи с этим решено провести пресс-конференцию.

 

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Теги: Кыштым Пресс конференция Центр занятости Медиахолдинг ОТВ

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