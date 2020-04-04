В Кыштыме общепиты стали работать в режиме доставки

Сегодня, 16:23 Категория: Экономика и бизнес

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Всего в реестре субъектов предпринимательства, работающих дистанционно и в режиме доставки на территории Кыштымского городского округа, около двух десятков пунктов торговли и общественного питания.

Из-за введения карантинных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции многие перешли на режим доставки.

Доставку цветов и подарков можно заказать в салонах «Цветочек», «Модный букет», «Цветы и шары».

Кроме того, кыштымцы могут приобрести через интернет или по телефону запчасти, строительные материалы, сантехнику и хозяйственные товары.