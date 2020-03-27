В Кыштыме оба заведения, о которых сегодня уже шла речь на нашем сайте, приостановили свою работу

Сегодня, 14:17 Категория: Экономика и бизнес

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Как сообщалось на сайте «КР», на сегодняшнее утро ещё вовсю кипела работа в ресторане «Арт-клуб Жар-птица» и в кофе-баре «Эгоист». В первом заведении на завтра планировалось массовое мероприятие, а «Эгоист» приглашал кыштымцев отдохнуть за кальяном.

На данный момент руководство обоих заведений сообщило о приостановлении своей работы до особого распоряжения.