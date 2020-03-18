В Кыштыме прошёл первый семинар для бизнесменов

Сегодня, 15:00 Категория: Экономика и бизнес

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Недавно в Кыштыме на улице Калинина, 201 открылся информационно-консультационный центр «Территория бизнеса».

Вчера там состоялся первый семинар на тему «Тренды социальных сетей 2020». Мероприятие было абсолютно бесплатным для жителей Кыштыма и соседних городов.

В семинаре приняли участие 26 человек. Из них 15 представляли субъекты малого и среднего предпринимательства, четверо – некоммерческие организации и ещё семеро – физические лица.

Спикером выступил Сергей Полторак, руководитель челябинского агентства по маркетингу в соцмедиа. Он поделился существующими инструментами работы в социальных сетях и рассказал, как активно их использовать. В своём выступлении он рассказал о потенциальных трендах трёх социальных сетей, которые пользуются наибольшей популярностью у россиян – «ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram».

– Мероприятие подобного рода мы проводили впервые, – сказала сайту «КР» директор ИКЦ Кыштыма Кристина Королевская. – Планируем проводить подобные семинары один-два раза в месяц. 13 апреля должна состояться встреча с Неллей Жучковой – управляющим партнёром консалтинговой компании «Юстведия». Она проведёт семинар «Самозанятым приготовиться».

Желающие принять участие в семинаре должны пройти регистрацию. Вся информация по плановым мероприятиям будет анонсироваться на бизнес-портале КГО и в официальной группе ИКЦ в соцсети «ВКонтакте».