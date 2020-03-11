Завтра в Кыштыме отключат электроснабжение в двух посёлках и частном секторе Вчера, 18:39

В Кыштыме начинающий водитель врезался в автомобиль, в котором находился маленький ребёнок Вчера, 13:36

В соседнем с Кыштымом районе привлечён к ответственности директор частной пивоварни Вчера, 12:41

Туристы из Кыштыма не боятся отдыхать за границей Вчера, 12:14

В Кыштыме ежемесячные пособия на первенца получили 130 семей Вчера, 12:06

В Кыштым приедет Народный артист России Дмитрий Назаров Вчера, 11:58

В Кыштыме водитель легковушки на успел проскочить на мигающий красный свет через железнодорожный переезд Вчера, 11:36

В Кыштым доставят мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского Вчера, 10:49

В одном из детсадов Кыштыма малыш получил серьёзную травму Вчера, 09:29

Десятиклассник из Кыштыма претендует на звание «Ученик года» Челябинской области Вчера, 09:26

Жители Кыштыма могут уже сейчас проголосовать за одну из претенденток на звание «Мисс радиозаводчанка-2020» Вчера, 08:31

В Кыштыме детей приобщают к высокой музыке с помощью филармонических уроков 11-03-2020, 15:23