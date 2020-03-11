В соседнем с Кыштымом районе привлечён к ответственности директор частной пивоварни
Вчера, 12:41 Категория: Экономика и бизнес
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В Каслинском районе частную пивоварню и её директора привлекли к административной ответственности за сброс неочищенных стоков в реку Щербаковка.
Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, ООО «Щербаковская пивоварня» сбрасывала стоки в реку с превышениями нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ.
– Несоблюдение пивоварней требований законодательства об охране вод влечёт нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду, создаёт потенциальную угрозу загрязнения, засорения и (или) истощения реки, – комментирует старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. – Городским прокурором в отношении юридического лица и директора возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение». Они направлены для рассмотрения в министерство экологии Челябинской области.