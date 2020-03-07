Кыштым стал территорией бизнеса

Вчера, 15:48 Категория: Экономика и бизнес

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Кыштым стал вторым в Челябинской области после Златоуста, где состоялось открытие подразделения «Территория бизнеса». Причём она создана для предпринимателей не только нашего города, но и для бизнесменов из Каслей, Снежинска, Нязепетровска, Кунашака, Озёрска, Карабаша и Верхнего Уфалея.

В открытии «Территории бизнеса» принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он осмотрел площадки нового центра, а также заглянул в конференц-зал, где как раз в это время проходил обучающий семинар для предпринимателей. Глава региона рассказал о возможностях и перспективах новой «территории».

– В 2017 году «Территория бизнеса» была открыта в Челябинске, – сказал Алексей Леонидович. – За это время специалисты оказали предпринимателям порядка ста тысяч различных услуг – от консультирования до финансовой поддержки. Наш следующий шаг – переход на цифровые технологии.

Наряду с поддержкой малого и среднего бизнеса «территория» призвана оказывать и всестороннюю поддержку самозанятым гражданам. На сегодняшний день их в Челябинской области зарегистрировано более восьми тысяч.

Подробнее материал о «Территории бизнеса» в Кыштыме читайте в предстоящем номере газеты «Кыштымский рабочий».