В школах и детсадах Кыштыма планируется заменить более 200 окон

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В Кыштымских школах и детских садах в этом году заменят 220 старых окон. На это направят более 6,5 миллионов рублей. Подготовку учебных заведений к сезону ремонтов обсудил с педагогами депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Один из главных наказов парламентарию от жителей Кыштыма заключался в обновлении стеклопакетов в образовательных учреждениях. Десятки слоёв краски на оконных рамах, щели в окнах, которые затыкают ватой и заклеивают скотчем – такую картину можно увидеть в некоторых школах. Не исключением стала и школа № 1, которую посетил Владимир Бурматов. Там заменят 30 трухлявых рам в учебных кабинетах.



–Я сама здесь училась, теперь здесь учится мой ребёнок. Мы очень любим нашу школу и рады, что кабинеты обновятся, решится один из главных вопросов по замене окон. Станет теплее, да и внешний вид будет лучше, – говорит Юлия Корабельникова, мама третьеклассницы.

Депутат Владимир Бурматов отметил, что замена окон даст возможность сократить теплопотери, а значит, сэкономить бюджет школы.



– Деньги, которые раньше уходили на «обогрев улицы» из-за устаревших оконных рам, теперь пойдут на решение других проблем. Их в школах остаётся предостаточно, – отметил парламентарий.



Также депутат оценил подготовку к переходу на бесплатное горячее питание для учеников младших классов. Напомним, что этот закон был принят Государственной Думой и подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

В Кыштыме необходимо будет обеспечить горячим питанием более 2,5 тысяч школьников. На данный момент прорабатываются варианты модернизации пищеблоков и увеличения их мощностей.

– Радует, что образовательные учреждения уже начали подготовку пищеблоков и поиск возможностей для приготовления здоровой и качественной еды.



На реализацию этой инициативы заложено более 20 миллиардов рублей в федеральном бюджете, благодаря этим мерам более семи миллионов школьников с первого по четвёртый класс будут получать здоровое горячее питание.