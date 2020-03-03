В Кыштыме молодёжь находит работу в среднем за три месяца

Сегодня, 14:23 Категория: Экономика и бизнес

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Такие данные привела директор центра занятости населения по Кыштыму и Аргаяшу Ольга Маркина. По её словам, молодёжи в возрасте до 29 лет хватает трёх месяцев для того, чтобы устроиться на достойную работу.

Сегодня на учёте в центре занятости состоит 206 безработных граждан. Более половины из них – мужчины. Что касается возрастных срезов, то 19 процентов от общего числа безработных приходится на молодёжь, 23 процента – люди предпенсионного возраста. Почти половина тех, кто остался не удел, – это люди, имеющие средне-специальное образование, 29 процентов безработных – с дипломом о высшем образовании.

Как всегда, спрос идёт вразрез с предложениями. Большинство вакансий – по рабочим специальностям, тогда как на учёте состоит большое количество экономистов, юристов, менеджеров.

При этом уровень безработицы в Кыштымском городском округе по-прежнему один из самых низких в Челябинской области и составляет около одного процента (для сравнения в Нязепетровске - 6 процентов).