В Кыштыме АО «Радиозавод» газифицирует базу отдыха «Бунчук»

Сегодня, 12:50 Категория: Экономика и бизнес

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Вчера администрация Кыштымского округа и руководство радиозавода во второй раз заключили договор о социальном партнёрстве. Подписи под документом поставили глава округа Людмила Шеболаева и генеральный директор предприятия Виктор Маркин.

Радиозавод всегда отличался высокой степенью социальной ответственности. Так, к примеру, в ведении предприятия находится Дворец культуры «Победа». На сегодня в восьми творческих коллективах и студиях ДК занимаются более четырёхсот детей.

В прошлом году началась масштабная реконструкция площади перед «Победой». Часть её вымощена тротуарной плиткой, часть – заасфальтирована. Большой фронт работ выполнен и в самом Дворце культуры – заменены кресла в зрительном зале, отремонтированы полы.

Для отдыха и оздоровления работников предприятие содержит базу отдыха «Бунчук» на берегу Увильдов. За последние два года она преобразилась до неузнаваемости – на месте старых гостевых домиков «выросли» современные и комфортные.

– В настоящее время мы ведём работу по газификации базы отдыха, – сказал Виктор Алексеевич. – Это позволит в перспективе газифицировать и детский оздоровительный лагерь «Волна», который находится по соседству.

О том, какие ещё вопросы обсуждались вчера на встрече двух руководителей читайте в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».