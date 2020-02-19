В Кыштыме контролёры нагрянули в супермаркет

Сегодня, 09:27 Категория: Экономика и бизнес

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«Десант» народного контроля высадился в супермаркете «Магнит», расположенном в торговом центре «Радуга».

Под пристальное внимание контролёров попали сроки годности молочной продукции, свежесть овощей и фруктов, товарное соседство.

Как сказала сайту «КР» старший экономист управления стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа Ирина Крюченкова, из 20 проверенных пачек сливочного масла три оказались с истёкшим сроком годности. Вся просрочка была незамедлительно убрана с витрины. Больше замечаний по молочной продукции не оказалось.

Товарное соседство продуктов нарушено не было. Температурный режим соблюдался, всё холодильное оборудование в «Магните» на момент проверки работало исправно. По овощам и фруктам замечаний также не было. Разве что нашлось несколько подмороженных яблок. Однако все они также были сразу убраны из торгового зала.

В целом же, супермаркет «Магнит» прошёл проверку «Народного контроля».

В ближайшее время контролёры наведаются в другой крупный магазин известной торговой сети.