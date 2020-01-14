В Кыштыме для самозанятых граждан проведут совещание по поводу нового налога

Вчера, 12:28 Категория: Экономика и бизнес

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С 1 января для самозанятых жителей Кыштыма вступил в силу налог на профессиональный доход. В прошлом году новый режим действовал только в Москве, Подмосковье, Калужской об­ласти и Татарстане. Теперь его ввели ещё в 19 регионах, в том числе в Челябинской об­ласти.

Самозанятые граждане могут легально заниматься бизне­сом без регистрации фирмы и оформления статуса индиви­дуальных предпринимателей. При получении денег с фи­зических лиц отчисления в инспекцию налоговой службы составят четыре процента, а если доход приходит с юриди­ческих лиц, ставка будет шесть процентов.

В администрации Кыштымского городского округа при поддержке Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области пройдёт семинар по вопросам внедрения нового налогового режима для самозанятых граждан.

Совещание состоится 7 февраля в 11 часов в актовом зале администрации округа по адресу: улица Карла Маркса, 1. Записаться на участие в мероприятии и получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (35151) 4-13-45, 8 (35151) 4-05-26 в будни с 9:00 до 17:00, электронная почта: usripi@adminkgo.ru.

Пока переход на новый налого­вый режим – дело доброволь­ное. Однако в случае выявлен­ного нарушения – получения дохода без регистрации особого статуса, грозит штраф – 20 про­центов от полученного расчёта. При повторном нарушении в период за полгода – штраф 100 процентов.