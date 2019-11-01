В Челябинской области снизили налоги для предпринимателей

Автор: КР от Вчера, 15:31 Категория: Экономика и бизнес

В Челябинской области приняли сразу несколько поправок по снижению налоговых ставок для предприятий, работающих по упрощённой системе налогообложения.

Изменения касаются снижения с 15 до 10 процентов ставки для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Для налогоплательщиков, осуществляющих приоритетные для региона виды деятельности (в действующем Законе установлены 17 видов деятельности), ставка снижается с 10 до 7 процентов.

Кроме этого, депутаты утвердили снижение ставки с 6 до 3 процентов для налогоплательщиков, у которых объектом налогообложения являются доходы от деятельности, связанной с очисткой сточных вод, утилизацией отходов, с отдельными видами туристических услуг, гостиничным бизнесом, научными разработками и розничной торговлей лекарствами (аптеки), одеждой и обувью.

Законом также устанавливается ставка в размере одного процента для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения являются доходы от деятельности в сфере социального предпринимательства.



Проект закона вступает в силу с 1 января 2020 года. Подробнее об этом можно узнать на сайте Законодательного собрания Челябинской области.

Принятие данных поправок поможет стимулировать рост доходов небольших предприятий и поспособствует их развитию.



Стоить отметить, что снижение налогов для бизнеса было одним из предвыборных обещаний Алексея Текслера.