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В Кыштыме градообразующий завод получит дополнительное финансирование на модернизацию производства

Автор: КР от Сегодня, 12:32 Категория: Экономика и бизнес

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Русская медная компания получила кредит в размере 326 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на модернизацию производства сразу двух южноуральских предприятий – АО «Карабашмедь» и Кыштымского медеэлектролитного завода. Об этом сообщает сайт "Вечернего Челябинска". 

 

Предприятие в Карабаше на предоставленные средства должно существенно увеличить выпуск меди и повысить эффективность производственных мощностей.

 

На Кыштымском медеэлектролитном заводе запланировано переоснащение одного из цехов, занимающегося электролизом меди. Другой цех – электролиза медной фольги – построят с нуля. Это повысит количество выпускаемой продукции.

 

При этом в Русской медной компании отмечают, что повышение выпуска продукции не ухудшит состояние окружающей среды. Параллельно со строительством новых производственных мощностей будет предпринят ряд мер по строительству очистных сооружений.


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И как он образует град?
 
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