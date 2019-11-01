В Кыштыме градообразующий завод получит дополнительное финансирование на модернизацию производства

Автор: КР от Сегодня, 12:32 Категория: Экономика и бизнес

Русская медная компания получила кредит в размере 326 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на модернизацию производства сразу двух южноуральских предприятий – АО «Карабашмедь» и Кыштымского медеэлектролитного завода. Об этом сообщает сайт "Вечернего Челябинска".

Предприятие в Карабаше на предоставленные средства должно существенно увеличить выпуск меди и повысить эффективность производственных мощностей.

На Кыштымском медеэлектролитном заводе запланировано переоснащение одного из цехов, занимающегося электролизом меди. Другой цех – электролиза медной фольги – построят с нуля. Это повысит количество выпускаемой продукции.

При этом в Русской медной компании отмечают, что повышение выпуска продукции не ухудшит состояние окружающей среды. Параллельно со строительством новых производственных мощностей будет предпринят ряд мер по строительству очистных сооружений.