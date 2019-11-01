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Объявление для клиентов Кыштымского филиала Челиндбанка

Автор: КР от Сегодня, 16:08 Категория: Экономика и бизнес

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С 1 по 14 ноября дополнительный офис Кыштымского филиала ПАО «Челиндбанк», расположенный на улице Ленина, 6, закрыт на ремонт.

 

В связи с этим обслуживание клиентов по счетам вкладов, приём коммунальных платежей и другие операции будут осуществляться в основном офисе филиала по адресу: город Кыштым, улица Калинина, 201.

 

 

  


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