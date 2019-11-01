Объявление для клиентов Кыштымского филиала Челиндбанка Автор: КР от Сегодня, 16:08 Категория: Экономика и бизнес 0 С 1 по 14 ноября дополнительный офис Кыштымского филиала ПАО «Челиндбанк», расположенный на улице Ленина, 6, закрыт на ремонт. В связи с этим обслуживание клиентов по счетам вкладов, приём коммунальных платежей и другие операции будут осуществляться в основном офисе филиала по адресу: город Кыштым, улица Калинина, 201. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить