В Челябинской области ветеранам спорта и культуры повысят пенсии Автор: КР от Вчера, 14:48 Категория: Экономика и бизнес 0 Жителям Челябинской области, имеющим заслуги в спорте и культуре, будут выплачивать дополнительное пособие. Речь идёт о доплате к пенсии. Её начнут начислять с 1 января следующего года. С инициативой о введении таких выплат выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Её поддержали депутаты Законодательного собрания региона. Новое пособие составит пять тысяч рублей. Претендовать на него смогут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, которые являются ветеранами спорта, участниками Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионами Европы и мира, заслуженными мастера спорта, народными артистами СССР, РСФСР и Российской Федерации, заслуженными деятелями искусства РФ. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить