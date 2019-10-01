В Челябинской области ветеранам спорта и культуры повысят пенсии

Автор: КР от Вчера, 14:48 Категория: Экономика и бизнес

Жителям Челябинской области, имеющим заслуги в спорте и культуре, будут выплачивать дополнительное пособие. Речь идёт о доплате к пенсии. Её начнут начислять с 1 января следующего года.

С инициативой о введении таких выплат выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Её поддержали депутаты Законодательного собрания региона.

Новое пособие составит пять тысяч рублей. Претендовать на него смогут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, которые являются ветеранами спорта, участниками Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионами Европы и мира, заслуженными мастера спорта, народными артистами СССР, РСФСР и Российской Федерации, заслуженными деятелями искусства РФ.