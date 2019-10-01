В Кыштыме на одном из крупнейших предприятий подтверждается истина – учиться никогда не поздно

Автор: КР от Вчера, 19:45 Категория: Экономика и бизнес

Контролёр ОТК Наталья Гвоздева знает профессию, как свои пять пальцев, но продолжает повышать квалификацию.

Кыштымский медеэлектролитный завод участвует в программе профобучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, утверждённой правительством РФ 30 декабря 2018 года и действующей до 2024 года.

Участниками этой программы могут быть граждане, которым до наступления возраста, дающего право на получение пенсии по старости (в том числе и назначаемой досрочно), осталось не более пяти лет. Для них предусмотрены определённые условия, позволяющие приобрести или развить уже имеющиеся знания, навыки и компетенции, обеспечивающие конкурентоспособность на рынке труда.



На Южном Урале эти задачи решаются с помощью подпрограммы «Поддержка и повышение качества жизни граждан предпенсионного возраста» в рамках государственной программы Челябинской области «Содействие занятости населения». В соответствии с этим документом предприятия, занимающиеся профессиональной подготовкой и переподготовкой кадров вправе рассчитывать на возмещение затрат на их обучение из областного бюджета. Тем самым стимулируется заинтересованность работодателей в сохранении опытных работников, в создании возможностей для их профессионального роста.



– К предприятиям, участвующим в данной подпрограмме, предъявляются очень серьёзные требования, – комментирует начальник отдела комплектования и подготовки кадров Любовь Храмова. – Завод не должен иметь задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и так далее. КМЭЗ в этом отношении абсолютно чист, что и позволило нам вписаться в проект поддержки и повышения качества жизни граждан предпенсионного возраста. Мы заключили соответствующий договор с центром занятости населения. Четыре человека предпенсионного возраста уже повысили свою квалификацию, а один прошёл профессиональную переподготовку.



КМЭЗ располагает лицензией на осуществление образовательной деятельности и готовит рабочих металлургических профессий самостоятельно, без отрыва от производства. Преподавательский состав, сформированный из числа сотрудников предприятия, в свою очередь обязан проходить обучение не реже одного раза в три года. Во исполнение этих требований, психолого-педагогический минимум освоил в этом году преподаватель теоретических дисциплин, стажист с большим опытом работы, энергетик цеха электролиза меди Василий Решетников.



Повысили квалификацию инструкторы производственного обучения –контролёр ОТК Наталья Гвоздева и лаборант центральной заводской лаборатории Елена Нестерова. Они отвечают за практическую подготовку кадров и тоже много лет отработали на заводе.



Начальник цеха автотранспорта и механизации Владимир Вертушков в рамках предаттестационной подготовки и организации проверки знаний прослушал сразу два необходимых ему, как руководителю подразделения, курса по промышленной энергетической безопасности и по работе на тепловых энергоустановках и тепловых сетях.



В силу производственной необходимости смежную специальность приобрёл слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики Михаил Чернов. Теперь он имеет полное право ремонтировать и обслуживать ещё и электроприборы. Для завода такое расширение компетенций очень важно.



– Многое из того, что мы изучали во время переподготовки, я уже так или иначе узнал за годы работы, – рассказывает Михаил. – Но преподаватели помогли систематизировать знания, сделали акценты на безопасности работы. Стажировка у нас проходила в разных подразделениях, специалисты-практики охотно делились своим опытом, так что я открыл для себя много нового.



КМЭЗ уже получил возмещение из областного бюджета за каждого из пятерых работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение. Эту работу предприятие планирует проводить и впредь.



– Мы в равной степени ценим хороших специалистов вне зависимости от возраста, – подчеркивает генеральный директор АО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев. – У каждого поколения есть свои достоинства, свои преимущества. У людей старой закалки это бесценный опыт, высочайшая самодисциплина, умение ставить производственные интересы выше личных. Было бы глупо не использовать такие качества, не опираться на них в решении тех глобальных задач по техническому перевооружению предприятия, которые сейчас перед нами стоят. Так что можно смело говорить о том, что программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования людей предпенсионного возраста значима не только для самих работников, но и для работодателей.