В Кыштыме одно из крупнейших предприятий завершает ликвидацию мазутного хозяйства

Автор: КР от Вчера, 13:44 Категория: Экономика и бизнес

Фото Максима Серикова.

Мазутное хозяйство, включающее в себя железнодорожные пути с эстакадой для слива горючего, две подземные ёмкости для его приёма по 500 кубов каждая и четыре надземных резервуара, рассчитанных в общей сложности на шесть тысяч кубов, существует на Кыштымском медеэлектролитном заводе 45 лет. Однако с недавнего времени необходимость в таком топливе отпала.



По словам главного энергетика завода Максима Серикова, за последние восемь лет предприятие суммарно использовало мазут для производственных нужд всего восемь дней. При этом мазутное хозяйство является объектом повышенной пожарной опасности. Для его содержания и обслуживания ежегодно необходимы затраты в размере от шести до восьми миллионов рублей, а надземные ёмкости износились. В результате было принято решение о ликвидации в нынешнем году площадки, предназначенной для резервного топлива.



В процессе ликвидации остатки мазута были использованы в анодных печах, затем демонтированы наружные резервуары, узлы управления на подземных сооружениях, железобетонные подземные бочки, бытовые помещения, насосные станции, сливная эстакада. Железнодорожные пути оставлены исключительно в виде тупиковой ветви для подвижного состава и переданы в железнодорожный цех.

Сейчас завершается демонтаж забора и со дня на день на месте мазутного хозяйства появится ровная площадка, на которой начнётся строительство второй очереди газопоршневой станции для обеспечения завода теплом и электроэнергией.