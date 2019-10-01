В Кыштыме на градообразующем предприятии модернизировали производство

Автор: КР от Сегодня, 12:20 Категория: Экономика и бизнес

Кыштымский медеэлектролитный завод завершил перевод цеха электролиза на матрицы из нержавеющей стали. До этого на предприятии для выпуска катодной меди вместе с матрицами из нержавеющей стали использовали титановые.

В общей сложности в несколько этапов на заводе заменили 18 тысяч матриц. Реализация проекта позволила оптимизировать цеховую логистику. Теперь все серии электролизных ванн цеха электролиза обслуживает одна катодосдирочная машина «Outotec» вместо двух, которые работали ранее.

Старая катодосдирочная машина, предназначенная для титановых матриц, была демонтирована.

Замена титановых матриц позволит кыштымскому предприятию повысить качество продукции и сэкономить электроэнергию. Также за счёт демонтажа устаревшей катодосдирочной машины будет сокращена статья расходов на содержание и обслуживание оборудования.

Переход на матрицы из нержавеющей стали на Кыштымском медеэлектролитном заводе начался в 2015 году и завершился в сентябре 2019 года.