В Кыштыме продают бензин дороже, чем в Карабаше Автор: КР от Сегодня, 18:25 Категория: Экономика и бизнес 0 В июне этого года общественность из числа автолюбителей была повергнута в шок новостями о том, что на заправке в Казахстане, всего в 15 километрах от Оренбургской области, российский бензин продаётся значительно дешевле. В местной валюте стоимость литра автотоплива там составляет 145 тенге, или около 26 рублей 50 копеек. В то время как в России за бензин той же марки плата в среднем составила 43 рубля. Однако чему удивляться, если даже в пределах одного региона, в отдельно взятых муниципалитетах бензин также отличается в цене. Как стало известно сайту «КР», компания «Лукойл» на разных территориях держит цену в 42 рубля. Разница идёт в копейках. Так, за литр бензина 92-й марки в Кусе отдают 42 рубля 15 копеек, в Верхнеуральском районе – 42 рубля 16 копеек, в Кыштыме – 42 рубля 17 копеек. Дороже всего бензин этой марки стоит в Сатке, где он обходится в 42 рубля 70 копеек за литр, и в Верхнем Уфалее – 42 рубля 84 копейки. Куда интереснее ситуация с другими поставщиками автотоплива. В Кунашаке на автозаправках «Башнефти» и «Газпрома» литр 92-го стоит 39 рублей 95 копеек и 40 рублей 35 копеек, соответственно. В Сосновском районе цена варьируется от 40 до 42 рублей, а вот в Октябрьском дешевле – 39-40 рублей за литр. Такой информацией обменялись сегодня главные редактора городских и районных газет Челябинской области. Автолюбители Кыштыма платят за бензин по-разному, в зависимости от АЗС. Так на автозаправке «Агат» литр 92-го можно залить в бензобак за 40 рублей. Сделать это на АЗС «Башнефти» в районе улицы Челюскинцев можно на тридцать копеек дешевле. Любопытно, что самый девшёвый бензин – в соседнем с Кыштымом Карабаше. На автозаправочной станции «Новатэк» литр бензина 92-й марки стоит всего 38 рублей 57 копеек, а на «Vintek» его заправляют в бак ещё на 27 копеек дешевле. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить