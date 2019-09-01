» » Жители Кыштыма могут обменять накопившуюся мелочь на купюры

Жители Кыштыма могут обменять накопившуюся мелочь на купюры

Автор: КР от Сегодня, 13:59 Категория: Экономика и бизнес

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

На несколько дней банки Челябинской области отменят комиссию за приём монет. С этой инициативой выступило региональное отделение Банка России. Такая акция вызвана снижением возврата в платёжный оборот выпущенных монет.

 

Сдать монеты можно будет в отделениях 16 банков в 20 городах Южного Урала, в том числе и в Кыштыме, с 9 по 13 сентября. Взамен выдадут либо сумму в купюрах наличными, либо зачислят на вашу банковскую карту.

 

За первое полугодие в регионе были выпущены в обращение монеты на сумму 48 миллионов рублей. В оборот же вернулось только 24 миллиона. Половина монет осела в копилках и кошельках.

 

В прошлом году такая акция прошла в июле. По её результатам ююжноуральцы сдали монет на 12 миллионов 600 тысяч рублей, а общая масса мелочи составила 30 тонн.

 

 

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter