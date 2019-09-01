Жители Кыштыма могут обменять накопившуюся мелочь на купюры Автор: КР от Сегодня, 13:59 Категория: Экономика и бизнес 0 На несколько дней банки Челябинской области отменят комиссию за приём монет. С этой инициативой выступило региональное отделение Банка России. Такая акция вызвана снижением возврата в платёжный оборот выпущенных монет. Сдать монеты можно будет в отделениях 16 банков в 20 городах Южного Урала, в том числе и в Кыштыме, с 9 по 13 сентября. Взамен выдадут либо сумму в купюрах наличными, либо зачислят на вашу банковскую карту. За первое полугодие в регионе были выпущены в обращение монеты на сумму 48 миллионов рублей. В оборот же вернулось только 24 миллиона. Половина монет осела в копилках и кошельках. В прошлом году такая акция прошла в июле. По её результатам ююжноуральцы сдали монет на 12 миллионов 600 тысяч рублей, а общая масса мелочи составила 30 тонн. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить