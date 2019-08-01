В Кыштыме начали изготавливать экономичное сырьё для твёрдотопливных котлов

Автор: КР от Сегодня, 10:20 Категория: Экономика и бизнес

Новую линию производства пеллет – топливных гранул цилиндрической формы из древесных отходов – запустило предприятие ООО «Кыштымский лес».

Производимое сырьё в основном используют для твёрдотопливных котлов. Их стоимость дешевле по сравнению с обычными дровами для печи и экономичней в использовании.

– Мы взяли в лизинг десять миллионов рублей. Поставили оборудование, – сказал сайту «КР» генеральный директор ООО «Кыштымский лес» Александр Батин. – В июле сделали пробную партию в 30 тонн. В августе рассчитывает произвести 70 тонн пеллет. Для сырья используем опилки и горбыль, которые у нас образуются в ходе производства. Поэтому даже древесные отходы теперь приносят прибыль.

На предприятии планируется ввести рабочий день в две смены. Это позволит увеличить объёмы производства.