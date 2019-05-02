В Кыштыме первый заместитель министра финансов Челябинской области встретился со школьниками

Автор: КР от Сегодня, 17:44 Категория: Экономика и бизнес

Сегодня в Народном доме под эгидой 100-летия финансовой системы Челябинской области, которое отмечается в этом году, собрались около 50 школьников с восьмого по десятый классы из нескольких школ нашего города. Недавно они приняли участие в викторинах и конкурсах на тему финансовой грамотности.

Во встрече приняли участие первый заместитель министра финансов Челябинской области Александр Грязев, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева и начальник финансового управления администрации Кыштымского округа Ольга Гайдухина.

Школьники охотно приняли предложение пообщаться на экономическую тему. Александр Грязев легко нашёл с ними общий язык, то и дело перемежая деловое общение шутками и анекдотами.

По словам десятиклассницы школы № 1 Дарьи Бабушкиной, эта встреча помогла разобраться в вопросах экономики, ответы на которые ей достаточно сложно найти самой.

– Приятно, что у такой молодой аудитории возникли достаточно серьёзные вопросы, которые не назовёшь детскими, – сказал сайту «КР» Александр Александрович. – Это показывает, что школьники задумываются о финансах, обдумывают информацию, которую слышат.

Звучали вопросы, связанные как с личными финансами, так и с государственным бюджетом, обсуждали внешние займы, прожиточный минимум, приоритетные расходы областного финансирования.

В завершение всем школьникам вручили подарки от администрации Кыштымского округа и министерства финансов Челябинской области.

Подробнее – в следующем выпуске газеты «Кыштымский рабочий».