Сформирована программа форума «Территория бизнеса – территория жизни» в Сатке

Автор: КР от Сегодня, 11:44 Категория: Экономика и бизнес

В Сатке 25 апреля состоится форум «Территория бизнеса – территория жизни». Программа будет интересна предпринимателям, муниципальным чиновникам, экспертам и журналистам.

Форум откроет Алексей Текслер, врио губернатор Челябинской области. Модератор дискуссии – Роман Плюсов, ведущий телеканала Россия 24.

Спикерами пленарного заседания станут Артём Артемьев, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Александр Глазков, глава Саткинского района, Андрей Казанцев, руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» в Екатеринбурге, Ирина Макиева, генеральный директор «Фонд развития моногородов», заместитель председателя Внешэкономбанка, Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ», представители «Корпорации МСП», представители банков.

На пленарном заседании обсудят, каких изменений ждать малому бизнесу в 2019 – 2020 годах, как договориться с банками и найти финансовые ресурсы для развития, где малый бизнес может найти новые рынки для малого бизнеса и что необходимо сделать для улучшения бизнес-климата в регионе.

Главы муниципалитетов Челябинской области на форуме будут защищать свои проекты по привлечению инвестиций на территорию перед экспертами и жюри, чтобы победить в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата».

Предприниматели выступят с презентацией своих бизнес-идей на кейс-конференции. Экспертное жюри выберет победителей в шести номинациях и наградит обучением на курсах Mini MBA в Университете «Синергия», обучением менеджментом в бизнес-школе “Кайдзен”, гаджетами от Apple и другими ценными призами.

Ирина Макиева, заместитель председателя ГК «ВЭБ.РФ», генеральный директор Некоммерческой организации «Фонд развития моногородов, проведёт круглые столы «Маркетинговая стратегия ТОСЭР - инструмент привлечения инвестиций и ускоренного развития экономики территории» и «Кластерный подход как ключевой драйвер развития туризма в современных условиях».

Артур Юсупов, генеральный директор фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса», расскажет об основных инструментах, которые могут оказать помощь предпринимателям в различных бизнес-сферах.

Василь Газизулин станет спикером мастер-класса “Как создать франшизу и привлечь финансы в свой бизнес.

Предпринимателей и участников форума также ожидают круглый стол «Бизнес по-женски. Сложности и преимущества» и мастер-класс «Пять практических шагов для вывода товара на зарубежные рынки». На специальной сессии «Общественная приемная» любой предприниматель сможет задать вопросы напрямую представителям контрольно-надзорных органов и организациям инфраструктуры.

Свободная регистрация на сайте bsaward.ru/2019/satka

О премии

С 2011 года в поддержку Национальной премии «Бизнес-Успех» было проведено 83 межрегиональных форума, которые объединили почти 60 000 предпринимателей и представителей различных уровней власти. В 2018 году 300 предпринимателей были награждены как лидеры региональных этапов Премии. Призовой фонд Премии составляет более 60 миллионов рублей.

Основные цели проекта «Бизнес-Успех» – это популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование информации об эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях. Приоритетом проекта на 2019 год станет акселерация лидеров премии.



Задача премии «Бизнес-Успех» - показать не малый бизнес в общем, а конкретного предпринимателя, который за этим стоит. Людей, которые дают работу, платят налоги, делают крутые проекты, которые меняют Россию.