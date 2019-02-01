В Кыштыме магазин уйдёт с молотка

Автор: КР от Вчера, 14:21 Категория: Экономика и бизнес

Магазин, на улице Республики, где долгие десятилетия располагался «Детский мир», уже давно не оправдывает своё название. В основном там можно приобрести электрооборудование и бытовую технику. Но его называют по-прежнему вывеске.

У этого магазина образовалась многомиллионная задолженность. И с прошлого года он выставлен на продажу. Однако покупателя такой большой торговой площади найти не удаётся.

Как сказали сайту «КР» в кыштымском отделе судебных приставов, в феврале пройдут арестные мероприятия. Судьбу магазина будет решать Росимущество, которое выставит его на аукцион в счёт погашения задолженности.