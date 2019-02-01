В Кыштыме магазин уйдёт с молотка Автор: КР от Вчера, 14:21 Категория: Экономика и бизнес 0 Магазин, на улице Республики, где долгие десятилетия располагался «Детский мир», уже давно не оправдывает своё название. В основном там можно приобрести электрооборудование и бытовую технику. Но его называют по-прежнему вывеске. У этого магазина образовалась многомиллионная задолженность. И с прошлого года он выставлен на продажу. Однако покупателя такой большой торговой площади найти не удаётся. Как сказали сайту «КР» в кыштымском отделе судебных приставов, в феврале пройдут арестные мероприятия. Судьбу магазина будет решать Росимущество, которое выставит его на аукцион в счёт погашения задолженности. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить