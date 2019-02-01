В Кыштыме кафе с контактным зоопарком чуть не ушло с открытых торгов

Автор: КР от Сегодня, 12:39 Категория: Экономика и бизнес

Супруги, владельцы «Прилесье», где располагался ещё и контактный зоопарк, в период с 2015 по 2016 год совсем не вносили налоговые платежи. Суммы общей задолженности достигли более полумиллиона рублей.

По запросу налоговой инспекции ФНС России судебные приставы арестовали имущество кафе «Прилесье».

На требования судебных приставов об оплате долга владельцы не реагировали, пока их не предупредили, что готовятся документы о передаче имущества открытее торги. После этого семейная пара через несколько дней полностью погасила задолженность.

Таким образом, судебные приставы Кыштыма добились уплаты в налоговый орган почти 600 тысяч рублей.