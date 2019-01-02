В Екатеринбурге стартует полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по УрФО Автор: КР от Вчера, 16:21 Категория: Экономика и бизнес 0 С 18 по 21 января в Екатеринбурге пройдёт региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по Уральскому федеральному округу. В первый день конкурсантам предстоит компьютерный ретест для подтверждения результатов дистанционного тестирования. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов. Торжественная церемония открытия состоится 19 января в 10:00. В ней примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров. Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 19 и 20 января. Результаты станут известны 21 января. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов. На полуфинал в УрФО приглашены 315 человек, в том числе из Свердловской области –113 участников, из Челябинской области – 68, из Тюменской области – 56, из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 48, из Ямало-Ненецкого автономного округа – 24, из Курганской области – 6. На старте конкурса поступило более 21 тысячи заявок. Всего свыше 227 тысяч руководителей зарегистрировались на конкурс. Дополнительная информация на официальном сайте: лидерыроссии.рф. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить