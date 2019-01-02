В Екатеринбурге стартует полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по УрФО

Автор: КР от Вчера, 16:21 Категория: Экономика и бизнес

С 18 по 21 января в Екатеринбурге пройдёт региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по Уральскому федеральному округу.

В первый день конкурсантам предстоит компьютерный ретест для подтверждения результатов дистанционного тестирования. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов.

Торжественная церемония открытия состоится 19 января в 10:00. В ней примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 19 и 20 января. Результаты станут известны 21 января. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.

На полуфинал в УрФО приглашены 315 человек, в том числе из Свердловской области –113 участников, из Челябинской области – 68, из Тюменской области – 56, из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 48, из Ямало-Ненецкого автономного округа – 24, из Курганской области – 6. На старте конкурса поступило более 21 тысячи заявок. Всего свыше 227 тысяч руководителей зарегистрировались на конкурс.

Дополнительная информация на официальном сайте: лидерыроссии.рф.