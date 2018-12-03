В Кыштыме будут выпускать электровозы

Автор: КР от Вчера, 16:46 Категория: Экономика и бизнес

На Кыштымском машиностроительном объединении из железа варится, собирается и готовится к выпуску первый за долгое время электровоз. Именно он тягает вагонетки в угольных шахтах. По заключённых контрактам, в новом году планируется наладить производство электровозов до 40 штук в год.

Для крупнейшего предприятия Свердловской области – АО «Севуралбокситруда» – кыштымские машиностроители изготовили скреперные лебёдки. Двадцать изделий, предназначенных для перемещения скрепера с горной массой по горизонтальным и наклонным горным выработкам, отправлены заказчику буквально на днях.

– С января по май нынешнего года был полный провал по заказам этой продукции, – сказал сайту «КР» начальник производственно-диспетческой службы машобъединения Денис Попов. – Сейчас мы не только наладили производство, но и имеем портфель заказов на следующий год. Будем производить в среднем по 25 скреперных лебёдок в месяц.

Работы много и в металлургическом, и в механическом цехах. Производство бурового инструмента, пневмоударников возрождается. Сейчас их производят по 600 штук ежемесячно, тогда как ранее объём продукции составлял 200 штук. До конца 2019 года планируется выйти на выпуск до 800 штук в месяц.

Кыштымское машобъединение в советские годы являлось чуть ли не монополистом в производстве буровых коронок. В постперестроечные годы лидирующие позиции были утеряны. Сейчас вновь наблюдается положительная динамика по её производству. Задача стоит – выйти на объёмы изготовления в 1500-2000 штук в месяц.