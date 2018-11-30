Предпринимателей Кыштыма ждут на гастрономической ярмарке Автор: КР от Вчера, 16:06 Категория: Экономика и бизнес 0 В Челябинске в парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина 15 декабря пройдёт VII фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего-2018». Предприниматели и фермерские хозяйства представят не только пельмени, но и мясо, копчёности, сыры, мёд и пчелопродукты, изделия ручной работы, уральские сувениры, сладости. А посетители фестиваля смогут всё это продегустировать и купить. Также для гостей с 10 до 22 часов будет проходить народное гуляние с гастрономическими конкурсами и фольклорным концертом. Фестиваль проводится под эгидой министерства культуры Челябинской области, министерства сельского хозяйства и дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий. Продукция из Кыштыма только однажды была представлена на этой ярмарке. В 2013 году наш город на ней представляли индивидуальные предприниматели Виктор и Татьяна Устиновых. Они и заняли первое место. – Мы привозили на фестиваль пельмени, выпечку, мясные товары, – сказала сайту «КР» Татьяна Петровна. – Готовили там блины, продавали с аукциона фаршированную щуку. Серьёзно подошли к подготовке творческой визитки. Сшили народные костюмы, пели частушки. У нас была с собой музыкальная аппаратура и аниматор. Это очень душевная ярмарка, которая подарила много положительных эмоций, да к тому же наш коллектив тогда заработал приличные деньги. Вся продукция, привезённая на грузовой машине, была распродана. В этом году на фольклорно-гастрономический фестиваль тоже приглашаются кыштымские предприниматели, которые производят мясную, хлебобулочную и сельскохозяйственную продукцию. По поводу участия в гастрономических рядах нужно звонить по телефону 8 (351) 239-61-64. Чтобы узнать подробности в подготовке творческой программы, обращайтесь по номеру: 8 (351) 274 -41-14. Дополнительную информацию расскажут в управлении стратегического развития и привлечения инвестиций Кыштымского округа. Телефон: 4-13-45. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить