Предпринимателей Кыштыма ждут на гастрономической ярмарке

Автор: КР от Вчера, 16:06 Категория: Экономика и бизнес

В Челябинске в парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина 15 декабря пройдёт VII фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего-2018».

Предприниматели и фермерские хозяйства представят не только пельмени, но и мясо, копчёности, сыры, мёд и пчелопродукты, изделия ручной работы, уральские сувениры, сладости. А посетители фестиваля смогут всё это продегустировать и купить.

Также для гостей с 10 до 22 часов будет проходить народное гуляние с гастрономическими конкурсами и фольклорным концертом.

Фестиваль проводится под эгидой министерства культуры Челябинской области, министерства сельского хозяйства и дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий.

Продукция из Кыштыма только однажды была представлена на этой ярмарке. В 2013 году наш город на ней представляли индивидуальные предприниматели Виктор и Татьяна Устиновых. Они и заняли первое место.

– Мы привозили на фестиваль пельмени, выпечку, мясные товары, – сказала сайту «КР» Татьяна Петровна. – Готовили там блины, продавали с аукциона фаршированную щуку. Серьёзно подошли к подготовке творческой визитки. Сшили народные костюмы, пели частушки. У нас была с собой музыкальная аппаратура и аниматор. Это очень душевная ярмарка, которая подарила много положительных эмоций, да к тому же наш коллектив тогда заработал приличные деньги.

Вся продукция, привезённая на грузовой машине, была распродана.

В этом году на фольклорно-гастрономический фестиваль тоже приглашаются кыштымские предприниматели, которые производят мясную, хлебобулочную и сельскохозяйственную продукцию.

По поводу участия в гастрономических рядах нужно звонить по телефону 8 (351) 239-61-64. Чтобы узнать подробности в подготовке творческой программы, обращайтесь по номеру: 8 (351) 274 -41-14.

Дополнительную информацию расскажут в управлении стратегического развития и привлечения инвестиций Кыштымского округа. Телефон: 4-13-45.