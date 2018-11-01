Предприниматели Кыштыма могут анонимно сообщить о коррупции Автор: КР от Сегодня, 16:59 Категория: Экономика и бизнес 0 Южно-Уральская торгово-промышленная палата проводит независимое исследование для определения очагов коррупции и барьеров, создаваемых чиновниками для бизнесменов. Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Челябинской области, по результатам исследований прошлого года было отмечено снижение коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок. Почти на 50 процентов увеличилось количество взяток при закрытии бизнеса. Большинство участников прошлогоднего опроса указали, что средний размер взяток составляет от трёх до 25 тысяч рублей. Были сообщения и о денежных «взносах» до 150 тысяч рублей. В этом году анонимное анкетирование пройдёт до 26 ноября на сайте https://biznes-barometr-korrupcii5.testograf.ru. В исследование включено 13 вопросов. Активное участие предпринимателей в этом опросе позволит получить объективную информацию, как о реальной коррупции, так и выработать меры противодействия ей в Челябинской области. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить