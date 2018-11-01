Предприниматели Кыштыма могут анонимно сообщить о коррупции

Автор: КР от Сегодня, 16:59 Категория: Экономика и бизнес

Южно-Уральская торгово-промышленная палата проводит независимое исследование для определения очагов коррупции и барьеров, создаваемых чиновниками для бизнесменов.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Челябинской области, по результатам исследований прошлого года было отмечено снижение коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок. Почти на 50 процентов увеличилось количество взяток при закрытии бизнеса.

Большинство участников прошлогоднего опроса указали, что средний размер взяток составляет от трёх до 25 тысяч рублей. Были сообщения и о денежных «взносах» до 150 тысяч рублей.

В этом году анонимное анкетирование пройдёт до 26 ноября на сайте https://biznes-barometr-korrupcii5.testograf.ru. В исследование включено 13 вопросов.

Активное участие предпринимателей в этом опросе позволит получить объективную информацию, как о реальной коррупции, так и выработать меры противодействия ей в Челябинской области.