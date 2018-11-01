В Кыштыме откроются курсы для будущих предпринимателей

Автор: КР от Сегодня, 11:41 Категория: Экономика и бизнес

Жители нашего города от 16 до 30 лет смогут бесплатно научиться основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы «Ты предприниматель». Для участников проекта будут проводиться мастер-классы, тренинги с участием опытных предпринимателей и топовых бизнесменов Челябинской области.

– Для начала нужно зарегистрироваться. Сделать это можно будет 13 ноября в 17:30 в актовом зале администрации Кыштымского городского округа и в течение следующей недели на сайте откройдело.рф, – сообщила сайту «КР» ведущий специалист по работе с общественными организациями и молодёжью Дарья Швейкина.

Занятия будут проходить две недели во второй половине дня в здании администрации Кыштымского округа. Участники проекта пройдут путь от коммерческой идеи до создания собственного бизнеса.