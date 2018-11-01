В Кыштыме откроются курсы для будущих предпринимателей Автор: КР от Сегодня, 11:41 Категория: Экономика и бизнес 0 Жители нашего города от 16 до 30 лет смогут бесплатно научиться основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы «Ты предприниматель». Для участников проекта будут проводиться мастер-классы, тренинги с участием опытных предпринимателей и топовых бизнесменов Челябинской области. – Для начала нужно зарегистрироваться. Сделать это можно будет 13 ноября в 17:30 в актовом зале администрации Кыштымского городского округа и в течение следующей недели на сайте откройдело.рф, – сообщила сайту «КР» ведущий специалист по работе с общественными организациями и молодёжью Дарья Швейкина. Занятия будут проходить две недели во второй половине дня в здании администрации Кыштымского округа. Участники проекта пройдут путь от коммерческой идеи до создания собственного бизнеса. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить