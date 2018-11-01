В Кыштыме оштрафован владелец передвижного зоопарка Автор: КР от Сегодня, 10:45 Категория: Экономика и бизнес 0 Административная комиссия оштрафовала предпринимателя из Самары. В начале прошлой недели он без официального разрешения разместил передвижной зоопарк на площадке у торгового дома «Орбита» на улице Республики. – Бизнесмен обращался в администрацию Кыштымского городского округа для получения разрешения, но предоставить нужные документы не смог, – сказала сайту «КР» секретарь комиссии Наталья Гридина. – Несмотря на отказ, он самовольно установил временные объекты на территории нашего города, нарушив часть 14 статьи 3 Закона Челябинской области 584-ЗО «Об административных правонарушениях». На днях нелегальный зоопарк спешно уехал. По некоторым данным, теперь он принимает посетителей в Карабаше. Если в течение 60 дней предприниматель не оплатит штраф, дело будет передано судебным приставам. Административная комиссия в минувшую среду оштрафовала ещё и двух автомобилистов – они оставили свои машины на детской площадке у дома № 104 на улице Республики. Одному из них придётся оплатить штраф в 1000 рублей, второму – в 2500 рублей. В ГИБДД устанавливаются данные о владельцах ещё 20 автомобилей, которые были припаркованы вблизи детских городков. С начала года административная комиссия рассмотрела 15 дел о правонарушениях. Они касались, в том числе, торговли и размещения рекламы в неустановленных местах. В общей сложности к взысканию в местный бюджет подлежит 30 500 рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить