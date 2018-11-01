В Кыштыме оштрафован владелец передвижного зоопарка

Автор: КР от Сегодня, 10:45 Категория: Экономика и бизнес

Административная комиссия оштрафовала предпринимателя из Самары. В начале прошлой недели он без официального разрешения разместил передвижной зоопарк на площадке у торгового дома «Орбита» на улице Республики.

– Бизнесмен обращался в администрацию Кыштымского городского округа для получения разрешения, но предоставить нужные документы не смог, – сказала сайту «КР» секретарь комиссии Наталья Гридина. – Несмотря на отказ, он самовольно установил временные объекты на территории нашего города, нарушив часть 14 статьи 3 Закона Челябинской области 584-ЗО «Об административных правонарушениях».

На днях нелегальный зоопарк спешно уехал. По некоторым данным, теперь он принимает посетителей в Карабаше. Если в течение 60 дней предприниматель не оплатит штраф, дело будет передано судебным приставам.

Административная комиссия в минувшую среду оштрафовала ещё и двух автомобилистов – они оставили свои машины на детской площадке у дома № 104 на улице Республики. Одному из них придётся оплатить штраф в 1000 рублей, второму – в 2500 рублей.

В ГИБДД устанавливаются данные о владельцах ещё 20 автомобилей, которые были припаркованы вблизи детских городков.

С начала года административная комиссия рассмотрела 15 дел о правонарушениях. Они касались, в том числе, торговли и размещения рекламы в неустановленных местах. В общей сложности к взысканию в местный бюджет подлежит 30 500 рублей.