Молодёжь Кыштыма бесплатно обучат основам бизнеса Автор: КР от Вчера, 13:01 Категория: Экономика и бизнес 0 В скором времени федеральная программа «Ты предприниматель» начнёт действовать и в нашем городе. Это делается для развития малого и среднего бизнеса среди молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет, создания новых рабочих мест и сокращения оттока населения из малых городов. В рамках обучающей программы будут проводиться мастер-классы, тренинги с участием опытных предпринимателей и топовых бизнесменов Челябинской области. За две недели участники проекта пройдут путь от коммерческой идеи до создания собственного бизнеса, узнают правовые основы предпринимательской деятельности. Инициатором такого обучения является Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области. Представители администрации Кыштымского городского округа в ближайшее время должны определить стартовую дату проведения бизнес-проекта в нашем городе и площадку, где будут проходить занятия. А пока подробности можно узнать на сайте откройдело.рф. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить