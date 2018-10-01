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Молодёжь Кыштыма бесплатно обучат основам бизнеса

Автор: КР от Вчера, 13:01 Категория: Экономика и бизнес

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В скором времени федеральная программа «Ты предприниматель» начнёт действовать и в нашем городе. Это делается для развития малого и среднего бизнеса среди молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет, создания новых рабочих мест и сокращения оттока населения из малых городов.

 

В рамках обучающей программы будут проводиться мастер-классы, тренинги с участием опытных предпринимателей и топовых бизнесменов Челябинской области.

 

За две недели участники проекта пройдут путь от коммерческой идеи до создания собственного бизнеса, узнают правовые основы предпринимательской деятельности.

 

Инициатором такого обучения является Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области.

 

Представители администрации Кыштымского городского округа в ближайшее время должны определить стартовую дату проведения бизнес-проекта в нашем городе и площадку, где будут проходить занятия. А пока подробности можно узнать на сайте откройдело.рф.

 


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