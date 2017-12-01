От небесной канцелярии снег в Кыштым выдаётся избирательно
Автор: КР от Вчера, 14:14 Категория: Экология
Фотографии взяты в сообществе "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г. Кыштым".
На снимке слева - район Ближней Дачи, посередине - клумба
в центральной части города, справа - улица Ленина.
В минувшую пятницу долгожданные белоснежные осадки выпали только в одной части нашего города. Как сообщил сегодня на оперативном совещании в администрации Кыштымского городского округа начальник Дорсервиса Владимир Костин, утром в последний рабочий день прошлой недели снег лёг своеобразным клином. Он охватил заправку «Лукойл» на Каслинском шоссе, последние дома на улице Мира и район школы № 3.
– Две единицы техники расчистили дороги, – доложил Владимир Александрович. – Некоторые кыштымцы даже специально сюда приезжали, чтобы посмотреть на снег.
Согласно данным сайта gismeteo.ru, сегодня в Кыштыме пройдут небольшие осадки. Завтра и послезавтра снега не ожидается, но в четверг он вернётся и будет покрывать наш город белым ковром до самого воскресенья. Между тем, Челябинск уже сегодня накрывает снегопад.