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От небесной канцелярии снег в Кыштым выдаётся избирательно

Автор: КР от Вчера, 14:14 Категория: Экология

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Фотографии взяты в сообществе "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г. Кыштым".

На снимке слева - район Ближней Дачи, посередине - клумба

в центральной части города, справа - улица Ленина.

 

В минувшую пятницу долгожданные белоснежные осадки выпали только в одной части нашего города. Как сообщил сегодня на оперативном совещании в администрации Кыштымского городского округа начальник Дорсервиса Владимир Костин, утром в последний рабочий день прошлой недели снег лёг своеобразным клином. Он охватил заправку «Лукойл» на Каслинском шоссе, последние дома на улице Мира и район школы № 3.

 

– Две единицы техники расчистили дороги, – доложил Владимир Александрович. – Некоторые кыштымцы даже специально сюда приезжали, чтобы посмотреть на снег.

 

Согласно данным сайта gismeteo.ru, сегодня в Кыштыме пройдут небольшие осадки. Завтра и послезавтра снега не ожидается, но в четверг он вернётся и будет покрывать наш город белым ковром до самого воскресенья. Между тем, Челябинск уже сегодня накрывает снегопад.

 

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