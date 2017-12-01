В Кыштыме полиция возбудила уголовное дело на «чёрных лесорубов»
Автор: КР от Вчера, 11:49 Категория: Экология
Сегодня полиция подвела итоги двухнедельной оперативно-профилактической операции «Лес». За это время было проверено 11 мест переработки и реализации древесины и пять мест её заготовок. Возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений.
Дровосеки вырубили около 18 кубических метров древесины сосны, причинив ущерб на сумму более 118 тысяч рублей. За это им может грозить лишение свободы до двух лет со штрафом до двухсот тысяч рублей.
– В ходе операции «Лес» проверено десять транспортных средств, задействованных в перевозке древесины, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Не у всех водителей были при себе документы на этот груз. В итоге составлено восемь административных протоколов. Каждого нарушителя оштрафовали на 500 рублей.
В операции «Лес» приняли участие более 150 полицейских. Информацию о противоправной деятельности предпринимателей и частных лиц, занимающихся заготовкой и переработкой леса и древесины, можно сообщить по телефонам 8 (35151) 4-46-61, 02 или по единому телефону доверия Главного управления МВД России по Челябинской области 8-351-264-56-35.