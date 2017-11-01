Губернатор Борис Дубровский предлагает налоговые льготы в обмен на чистый воздух

Автор: КР от Сегодня, 09:55 Категория: Экология

В региональный закон Челябинской области вносятся изменения, которые помогут стимулировать промышленные предприятия заниматься экологической и природоохранной деятельностью за счёт снижения налога на имущество. Меры по снижению негативного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду инициировал губернатор Борис Дубровский.

Правительство Челябинской области направило в Законодательное собрание региона проект, предусматривающий изменения в законе о налоге на движимое имущество организаций.

– У правительства региона были идеи, и я удовлетворен тем, что они вылились в конкретные предложения и механизмы реализации. Чистый атмосферный воздух в промышленных городах Челябинской области является приоритетом у наших людей, и мы готовы добиваться этого даже несмотря на то, что предложенные налоговые льготы приведут к потере части доходов областного бюджета, – подчеркнул Борис Дубровский.

По распоряжению губернатора, отданному в сентябре этого года, подготовкой проекта занималась рабочая группа. В неё вошли представители министерства экономического развития, министерства экологии и курирующие их вице-губернаторы.

Законопроектом предусматривается снижение, вплоть до полного обнуления, налога на движимое имущество тем предприятиям, которые заключили соглашение с правительством Челябинской области и реализовали природоохранные мероприятия по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду. Они должны предусматривать сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и воду, термическую обработку и очистку газов перед выбросами, обезвреживание отходов производств, улучшение режимов сжигания топлива, улавливание и утилизацию загрязняющих веществ.

В Кыштыме одними из основных загрязнителей атмосферного воздуха являются такие промышленные предприятия, как Кыштымский медеэлектролитный завод, Кыштымское машиностроительное объединение, Кыштымский ГОК, абразивный завод, центральная котельная. Однако, по данным комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации округа, среди городов своей группы Кыштым является одним из самых благополучных по качеству атмосферного воздуха.