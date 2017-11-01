В Кыштыме жильцы многоквартирного дома пытаются отстоять пихту, которая помешалась ресторану быстрого питания

Автор: КР от Сегодня, 15:07 Категория: Экология

Сегодня в редакцию газеты «Кыштымский рабочий» позвонил житель дома № 1 на улице Ленина Леонид Мыларщиков. Его возмутило намерение руководства ресторана «Сабвей», расположенного на первом этаже, избавиться от пушистой пихты, которая уже 55 лет растёт рядом с домом.

Работники общепита пожаловались в комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды на то, что дерево затеняет ресторан.

– Я выехал на место и убедился в том, что это дерево действительно необходимо убрать, – сказал сайту «КР» и. о. председателя комитета природных ресурсов Борис Кирьянов. – По нормативам, между деревьями и зданиями должно быть расстояние не менее пяти метров. В данном случае этот показатель – один метр и 80 сантиметров. У пихты корневая система очень крепкая и располагается горизонтально. Со временем она попросту разрушит фундамент этого многоквартирного дома.

При этом эколог заверил, что на месте пихты владелец «Сабвея» посадит три декоративных кустарника.

Однако самим жильцам, а в доме осталось всего две семьи, от этого не легче.

– Мой сосед садил эту пихту в 1962 году, – говорит Леонид Мыларщиков. – Сердце кровью обливается от одной мысли, что её спилят. И кому она помешала? Бизнесмену? Так он поставит на её место рекламный щит – лучше будет? И так уже возле нашего дома и берёзы спилили, и липы. Теперь до пихты добрались!

Жильцы намерены до последнего стоять за пушистую красавицу. Если будет надо, говорят они, и технику к дереву близко не подпустят.