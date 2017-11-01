Ростехнадзор провёл проверку на озёрском «Маяке»

Автор: КР от Сегодня, 21:43 Категория: Экология

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору посетила производственное объединение «Маяк» ещё в конце октября, сразу после появления в интернет-СМИ информации о значительном превышении уровня радионуклида рутения-106 в Новогорном и Аргаяше, а также об обнаружении его в некоторых европейских странах.

Проверка на озёрском предприятии длилась неделю. Никаких нарушений обнаружено не было. В Ростехнадзоре сообщили, что в течение августа-октября на территории «Маяка», его санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения удельная активность рутения-106, как и других радионуклидов, в приземном воздухе не превышала допустимых и контрольных уровней.

Кроме того, проверяющие установили, что радиационный контроль за источниками выбросов радиоактивных веществ проводился как положено. Проблем с оборудованием и ведением технологических процессов, которые могли бы явиться причиной выброса в атмосферу изотопа рутений-106 не выявлено.

Напомним, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовала бюллетень о радиационной обстановке на территории России в сентябре. В нём приведены сведения об «экстремально высоком» и «высоком» содержании радионуклида рутения-106 в атмосфере. В пробах, взятых в Аргаяше с 26 сентября по 1 октября зафиксировано превышение уровня рутения-106 почти в тысячу раз. Однако позднее стало ясно, что этот показатель был дан по отношению к абсолютному нулю и на самом деле в тысячи раз ниже предельно допустимых концентраций.

Согласно одной из версий, источником рутения-106 на Южном Урале мог стать упавший космический аппарат, в котором в качестве топлива и использовался этот изотоп.