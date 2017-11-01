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Жителей Кыштыма об опасности тонкого льда предостерегают даже пожарные

Автор: КР от Вчера, 16:08 Категория: Экология

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С 20 ноября в Кыштымском округе стартует профилактическая акция «Тонкий лёд».

 

Как сказал сайту «КР» начальник пожарной части № 38 Андрей Раскостов, всю следующую неделю его подчинённые будут проводить рейды вблизи Верхне-Кыштымского и Нижне-Кыштымского прудов и других излюбленных у местных рыбаков водоёмов, находящихся в черте города. Под их пристальным вниманием будут находиться и места массового выхода людей на лёд.

 

– На большинстве водоёмов лёд ещё не успел окрепнуть, а рыбакам уже не терпится открыть сезон зимней рыбалки, – говорит Раскостов. – Некоторые даже норовят выехать на водоём на транспорте.

 

Акция продлится до 26 ноября.

 

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