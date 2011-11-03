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Названа причина, почему в Кыштыме позеленела речка

Автор: КР от Вчера, 11:15 Категория: Экология

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Напомним, вчера речка Кыштымка, протекающая рядом с Центральным рынком, вдруг стала ярко-зелёного цвета. Горячая окрашенная вода ручьём втекала в водную артерию из раскопанных траншей с трубами.  

 

 

Как только что пояснил сайту «КР» представитель теплоснабжающей организации «ЮжУралСпец-МВ» Александр Цветков, поводов для беспокойства нет – впервые в Кыштыме в теплоноситель добавлен абсолютно безвредный сертифицированный краситель.

 

Он предназначен, в первую очередь, для более оперативного определения мест аварий на сетях. Есть ещё одна цель – предостеречь  любителей сливать горячую воду из батарей для использования её в быту.

 

 

– Котельные, которые мы обслуживаем, – автоматические, и мы видим, что по утрам и вечерам водоразбор значительно увеличивается, – добавил Александр Цветков. – Так, только в микрорайне Каолиновом он в пиковые часы составляет 700-800 литров в час при максимальной норме 100 литров в час.

 

Если краситель не поможет  «ЮжУралСпец-МВ» избавиться от похитителей теплоносителя, в него добавят ещё и дурно пахнущее вещество. Чтобы наверняка отбить желание у кыштымцев даже приоткрывать кран на батареях.

 

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Эти люди вообще нормальные?
 
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Ну добавили краситель и ладно, однако окрасились то не жители сливающие воду, а речка, неужели (по мнению представителя теплоснабжающей организации) жители выливают окрашенную воду в речку, или всёж это нарушение требованиям правил эксплуатации тепловых сетей со стороны теплоснабжающей организации, приведшее к таким явным следам...

Если краситель не поможет  «ЮжУралСпец-МВ» избавиться от похитителей теплоносителя, в него добавят ещё и дурно пахнущее вещество. Чтобы наверняка отбить желание у кыштымцев даже приоткрывать кран на батареях
Сдаётся мне, теперь речка, да и не только речка, будут не только окрашены, но ещё и дурно пахнуть!!!????
 
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