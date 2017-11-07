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Второклассник из Кыштыма знает, как очистить от надписей Сугомакскую пещеру

Автор: КР от 7-11-2017, 16:16 Категория: Экология

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Необычное авторское решение по очистке Сугомакской пещеры от надписей предложил ученик второго класса из первой школы Матвей Синильщиков.

 

Вместе с отцом – директором ООО «Полезные технологии» Андреем Синильщиковым он изготовил металлическую щётку, которая позволит без ущерба для памятника природы очистить его от пестрящих надписей и рисунков.

 

– Это наша совместная с Матвеем идея, – сказал сайту «КР» Андрей Андреевич. – Щётка выполнена из троса. Она будет снимать только слой краски, поэтому не нанесёт вреда для поверхностей пещеры. Сын не меньше взрослых обеспокоен состоянием Сугомакской пещеры.

 

По словам отца, школьник намерен вступить в молодёжное движение Русского географического общества, и пока это его первый опыт по сохранению памятника природы.

 

 

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