В Кыштыме охотникам запретили отстреливать зайцев

Автор: КР от Сегодня, 10:24 Категория: Экология

С первого ноября будет открыт осенне-зимний сезон охоты. Однако в этом году членов охотхозяйств Челябинской области ждут серьёзные изменения.

Впервые за многие годы на территории всей Челябинской области губернатором Борисом Дубровским введён полный запрет на отстрел зайцев. С такой просьбой к главе региона обратилось министерство экологии.

– Это связано с тем, что популяция зайцев резко сокращается, – пояснил сайту «КР» секретарь Кыштымского охотничьего хозяйства Михаил Чуфаров. – В нашем охотхозяйстве запрет будет действовать до конца 2018 года, а в некоторых охотхозяйствах аж до 2020 года.

Зато в реестр охотничьих видов внесли серых ворон. Их можно отстреливать без всяких нормативов. В осенне-зимний сезон каждому охотнику, купившему специальную путёвку, разрешено добывать по пять рябчиков в день и по одной лисице.

Откроется также охота на парнокопытных и пушных животных. Самым дорогим трофеем, как и прежде, останется лось. За лицензию на его отстрел придётся выложить 40 тысяч рублей. Несмотря на это, в Кыштымское охотхозяйство уже поступила одна заявка на сохатого.