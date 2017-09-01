В Кыштыме определились лучшие арт-объекты в школах и детсадах
Автор: КР от Вчера, 17:10 Категория: Экология
Сегодня в администрации Кыштымского городского округа состоялось награждение участников конкурса арт-объектов для благоустройства школьных дворов и детских садов. Инициатором его проведения стал комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Как сказала сайту «КР» ведущий специалист этого комитета Наталья Гридина, в конкурсе приняло участие пять детсадов и одна школа – № 13.
Экологи своими глазами увидели все арт-объекты, сделанные руками родителей, воспитателей и детей. Лучше всех свои участки для прогулок малышей оформили в детском саду № 18. Вторым в этом конкурсе стал 52-й детсад, третьим – 24-й. Призёрам конкурса были вручены канцтовары, всем другим участникам – цветные карандаши.