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В Кыштыме определились лучшие арт-объекты в школах и детсадах

Автор: КР от Вчера, 17:10 Категория: Экология

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Сегодня в администрации Кыштымского городского округа состоялось награждение участников конкурса арт-объектов для благоустройства школьных дворов и детских садов. Инициатором его проведения стал комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

 

 

Как сказала сайту «КР» ведущий специалист этого комитета Наталья Гридина, в конкурсе приняло участие пять детсадов и одна школа – № 13.

 

 

Экологи своими глазами увидели все арт-объекты, сделанные руками родителей, воспитателей и детей. Лучше всех свои участки для прогулок малышей оформили в детском саду № 18. Вторым в этом конкурсе стал 52-й детсад, третьим – 24-й. Призёрам конкурса были вручены канцтовары, всем другим участникам – цветные карандаши. 

 

 

 

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