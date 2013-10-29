Воздух в микрорайоне Нижнего Кыштыма станет чище
Автор: КР от Вчера, 16:32 Категория: Экология
Фото из группы "Наш КМЭЗ" в соцсети "ВКонтакте"
В следующем году Кыштымский медеэлектролитный завод установит современный фильтр, благодаря которому выбросы медеплавильного цеха почти сведутся к нулю. На эту установку предприятие потратит 200 миллионов рублей.
По словам менеджера по связям с общественностью КМЭЗ Елены Вяткиной, в начале сентября наш город с рабочим визитом посетили специалисты компании «LÜHR» из Германии. Именно они займутся монтажом рукавного фильтра на медеплавильной печи.
Фото из группы "Наш КМЭЗ" в соцсети "ВКонтакте"
Новая установка будет препятствовать попаданию в воздух 99 процентов твёрдых и газообразных примесей. Также, дымовые газы значительно сократятся и в самом медеплавильном цехе.
Как сообщается на сайте Русской медной компании, фильтр LÜHR представляет собой два двухэтажных фильтра площадью более двух тысяч квадратных метров каждый. Оборудование будет оснащено узлом подачи сорбента для нейтрализации сернистого гидрида и собственными дымососами.
Фото из группы "Наш КМЭЗ" в соцсети "ВКонтакте"