В Кыштыме экспедиция спелеоархеолога Владимира Юрина обследовала самую высокогорную пещеру

Автор: КР от Сегодня, 12:29 Категория: Экология

Вход в пещеру Егозинская после расчистки.

Спелеоархеолог Владимир Юрин до этого приезда обследовал в черте города подземные сооружения на территории Кыштымского машобъединения. Недавно он изучил также подполье Свято-Троицкой церкви. Ещё ранее его внимание привлёк грот в районе Слюдорудника. На сей раз разведывательная экспедиция Южно-Уральского центра комплексного изучения пещер «Следопыт» работала на горе Егоза и в урочище Известковый, где в прошлом добывали известь.

Как сообщил сайту «КР» Владимир Юрин, уже известная кыштымцам пещера в горе Егоза была впервые обследована только сейчас. Сделаны замеры. Её общая длина составила 15,5 метра. Обнаружено логово лисиц, а при расчистке входа – лезвие кованого ножа, старинный гвоздь, трёхкопеечная монета 1961 года.

Участники экспедиции дали пещере название – Егозинская. Она самая высокогорная пещера в Кыштымском округе. Как считает Владимир Юрин, при проведении необходимых работ по расчистке и укреплению свода этот объект можно сделать привлекательным для туристов.

На территории урочища Известковый экспедиция обследовала остатки производственных сооружений, а также выявила неизвестную ранее карстовую пещеру. Её длина невелика – 4,6 метра, но она примечательна тем, что это первый такой объект, выявленный в известковой породе. Не исключено, что в урочище могут обнаружиться и другие пещеры.

Как считает Юрин, новые природные объекты значительно расширяют возможности Кыштымского округа с точки зрения туристической привлекательности. В тот же день экспедиция ещё раз побывала на месте бывшего динамитного завода вблизи Кыштыма.

По подсказке местных краеведов Юрин готовится осмотреть ещё ряд природных объектов на территории округа, в которых ни разу не проводилось системное изучение и описание. Получается, окрестности Кыштыма ещё хранят немало загадок.

Помощник Владимира Юрина Иван Морозов на скальном обнажении

в урочище Известковый рядом со входом в пещеру (до расчистки).