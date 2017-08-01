В Кыштыме некоторым уткам осталось жить чуть больше недели
Автор: КР от Сегодня, 11:48 Категория: Экология
Вчера городское охотобщество определило сроки начала летне-осеннего сезона охоты. Начать отстрел водоплавающей дичи разрешается уже в следующую субботу, 26 августа, с утренней зорьки. Охотиться можно будет только на водоёмах с номерной системой. К ним относятся такие озёра, как Иртяш, Акуля, Плёсо, Тёмное, Травакуль и Увильды.
Как сказал сайту «КР» секретарь правления охотобщества Михаил Чуфаров, охота на боровую дичь в кыштымских лесах будет открыта лишь 9 сентября, в то время, как в других районах Челябинской области стрелять в рябчиков, вальдшнепов и глухарей начнут одновременно с утками.
Эта вынужденная мера связана с тем, что наши леса буквально изъезжены квадроциклами, а местами и вовсе вырублены. Кроме того, в них орудуют ещё и браконьеры. Все эти факторы негативно сказываются на численности боровой дичи – у некоторых птиц сейчас как раз подрастает второй выводок.
В день каждый охотник имеет право добыть максимум десять уток, столько же вальдшнепов, пять рябчиков и одного глухаря. Летне-осенний сезон охоты завершится 31 октября.
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