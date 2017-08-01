В Кыштыме пострадавших от укусов клещей в пять раз больше, чем в прошлом году

Автор: КР от Вчера, 12:59 Категория: Экология

Если в июле прошлого года эти кровососы напали на 42 жителя нашего города, то в июле нынешнего – на 242. Всего с начала клещевого сезона от укусов клещей в Кыштымском городском округе пострадало 720 взрослых и 133 ребёнка. У одного из них, трёхгодовалого малыша, был подтверждён диагноз «клещевой энцефалит».

Как сказала сайту «КР» заведующая инфекционным отделением Кыштымской центральной городской больницы Илона Мыларщикова, в августе клещи стали атаковать людей реже. Новая волна их активности ожидается в сентябре.