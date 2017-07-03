В Кыштыме камыш на пляже будут выкорчёвывать экскаватором

Автор: КР от Сегодня, 11:45 Категория: Экология

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева распорядилась выделить управлению гражданской защиты 50 тысяч рублей для очистки единственного в городе официального пляжа на улице Фабричной, расположенного на берегу Верхне-Кыштымского пруда.

Как сообщил сайту «КР» и. о. начальника управления гражданской защиты Виктор Ступацкий, перед открытием купального сезона проводилась водолазная очистка дна этого пляжа. Также водолазы обследовали дно в местах постоянного купания горожан – на улице Красноармейской и на озере Анбаше. Кроме того, в этих трёх точках был проведён анализ воды.

Затраты на содержание официального пляжа в среднем за сезон составляют 150-170 тысяч рублей. Они включают приобретение оборудования для дежурных спасательного поста и их зарплату, окос травы, антиклещевую обработку и другие расходы. Но с недавних пор проблемой для пляжа стала разрастающаяся донная растительность. Камыши со стороны улицы Аношкина год от года отвоёвывают у водной акватории новые и новые квадратные метры.

После завершения купального сезона управление гражданской защиты планирует на выделенные главой округа средства арендовать экскаватор и с его помощью вычерпать растительность вместе с донным грунтом. Потом подводную яму засыпят песком.