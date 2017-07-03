В Кыштыме камыш на пляже будут выкорчёвывать экскаватором
Автор: КР от Сегодня, 11:45 Категория: Экология
Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева распорядилась выделить управлению гражданской защиты 50 тысяч рублей для очистки единственного в городе официального пляжа на улице Фабричной, расположенного на берегу Верхне-Кыштымского пруда.
Как сообщил сайту «КР» и. о. начальника управления гражданской защиты Виктор Ступацкий, перед открытием купального сезона проводилась водолазная очистка дна этого пляжа. Также водолазы обследовали дно в местах постоянного купания горожан – на улице Красноармейской и на озере Анбаше. Кроме того, в этих трёх точках был проведён анализ воды.
Затраты на содержание официального пляжа в среднем за сезон составляют 150-170 тысяч рублей. Они включают приобретение оборудования для дежурных спасательного поста и их зарплату, окос травы, антиклещевую обработку и другие расходы. Но с недавних пор проблемой для пляжа стала разрастающаяся донная растительность. Камыши со стороны улицы Аношкина год от года отвоёвывают у водной акватории новые и новые квадратные метры.
После завершения купального сезона управление гражданской защиты планирует на выделенные главой округа средства арендовать экскаватор и с его помощью вычерпать растительность вместе с донным грунтом. Потом подводную яму засыпят песком.
Комментарии
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Настоятель, спасибо за замечание. Исправили. >>>
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а дети тоже по времени приходят? или с утра там купаются.и не ждут пока спасатели выспятся >>>
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алешенька , чернобров ! что за палата №6 ? совсем крыша поехала что-ль ? >>>
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Необходимо поправить. Во втором абзаце текста идет речь об иконе преподобного Моисея Уфимского, уроженца троицкого района, широко почитаемого в Уфе и окрестных местах, скончавшегося в 1982 г., в 2002 >>>
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