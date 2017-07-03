В Кыштыме не опасаются подтоплений из-за частых дождей

Автор: КР от Вчера, 15:52 Категория: Экология

Как сообщили сайту «КР» в управлении гражданской защиты, сегодня уровень Верхне-Кыштымского пруда держится на отметке 4.04. В июне, несмотря на частые дожди, поступила только одна жалоба от владельца частного дома на улице Пушкина на подтопление огорода. На ту пору уровень воды составлял 4.10. Имевшийся запас позволил сбросить воду до нормативного уровня, что совпало с просьбой КМЭЗ понизить уровень пруда перед очисткой речного русла вблизи территории предприятия.

С 27 июня шлюзы на протоках перекрыты и уровень воды в пруде не пополняется. Специалисты считают, что дождевая вода по-прежнему интенсивно впитывается почвой, поскольку осенью земля осталась сухой. Таяние снега, несмотря на обильные осадки, также не принесло излишков воды. На 1 апреля уровень пруда держался на отметке 3.64.

Кыштымцы периодически упрекают управление гражданской защиты, за излишний сброс воды. Так было и прошлым летом. Между тем, по словам первого заместителя главы округа Петра Мошкина, искусственно занижать пруд никто не собирается. Но при малом притоке природной воды летом из прудов её интенсивно выкачивают для полива жители частного сектора и садоводческих товариществ. Для технологических нужд используют эту воду и несколько предприятий.