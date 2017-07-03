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В Кыштыме уж заполз в одну из аптек города

Автор: КР от Вчера, 17:44 Категория: Экология

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Вчера днём на пульт дежурного кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области поступил вызов от работников одной из аптек на улице Карла Либкнехта. Перепуганная женщина сообщила, что у них по торговому залу ползает змея.

 

По словам пресс-секретаря отряда Юрия Бегджикова, это оказался безобидный уж. Один из спасателей аккуратно взял его за голову и вынес из аптеки, подальше от оживлённой улицы. С таким случаем, когда уж оказывается в черте города, да ещё так далеко от леса, кыштымские спасатели столкнулись впервые.

 

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