В Кыштыме уж заполз в одну из аптек города
Автор: КР от Вчера, 17:44 Категория: Экология
Вчера днём на пульт дежурного кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области поступил вызов от работников одной из аптек на улице Карла Либкнехта. Перепуганная женщина сообщила, что у них по торговому залу ползает змея.
По словам пресс-секретаря отряда Юрия Бегджикова, это оказался безобидный уж. Один из спасателей аккуратно взял его за голову и вынес из аптеки, подальше от оживлённой улицы. С таким случаем, когда уж оказывается в черте города, да ещё так далеко от леса, кыштымские спасатели столкнулись впервые.
Комментарии
В Кыштыме одну из управляющих компаний обязали уничтожить очаг дикорастущей конопли (Кирилл Мазур)
какое красивое растение ! а для андрюши -ее не только курят , но и варят . попробуй-вдруг понравится ! >>>
В Кыштыме одну из управляющих компаний обязали уничтожить очаг дикорастущей конопли (Андрей Макаров)
а не судьба открыть туже википедию и узнать , что конопля дикорастущая не является желанной для курильщиков по крайне низкому содержанию каннабина. кому то нечем занятся и только создает видимость раб >>>
В Кыштыме для двоих детей, пострадавших от укусов клещей, в больнице не хватило иммуноглобулина (курсор)
была когда то скамья позора. >>>
Почти всем жителям района Верхнего Кыштыма горячую воду дадут без задержек (Гость Горожанин)
Без задержек? А как же задержка с 29 июня? Вижу статью http://www.kr74.ru/utilities/7979-v-kyshtyme-pervym-bez-goryachey-vody-na-dve-nedeli-ostanetsya-mikrorayon-nizhnego-kyshtyma.html >>>
В Кыштыме для двоих детей, пострадавших от укусов клещей, в больнице не хватило иммуноглобулина (Олег)
Вот видети до чего дошло а это руководство больницы и города виновны и скамья их давно уже ждет >>>
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