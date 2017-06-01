Из-за разлива хлора в Кыштыме погибают сады и огороды
Автор: КР от Сегодня, 14:19 Категория: Экология
Жительница дома № 67 на улице Свердлова Ирина Каргина
теперь без слёз не может смотреть на свои посадки
Сегодня в редакцию газеты «Кыштымский рабочий» позвонила Татьяна Соколова – жительница улицы Свердлова, где вечером 20 июня произошла утечка хлора. Напомним, по версии кыштымских спасателей, двое мужчин уронили баллон с этим едким веществом. От удара о землю с него сорвало вентиль, и хлор вытек из ёмкости.
Однако пострадавшие от виновников ЧП, один из которых их сосед, уверены, что те намеренно сбивали вентиль с баллона. Как результат – ядовитый газ расползся по округе в радиусе примерно 300 метров от эпицентра. Несмотря на то, что в домах поблизости находились дети, прибывшие на место спасатели, пожарные и полицейские не провели эвакуацию населения из опасной зоны.
Специалистам потребовалось пять часов, чтобы опустить повреждённый баллон в бочку с водой и отвезти его в Кыштымводоканал, где есть специальная капсула для обезвреживания хлора.
Как сказала сайту «КР» жительница дома № 67 по улице Свердлова Ирина Каргина, утечка хлора произошла почти под её окнами – муж первым заметил буро-зелёный туман. Сама же она в тот момент находилась в огороде. Ей хватило всего нескольких минут, чтобы получить ожог дыхательных путей. В больницу женщина не обратилась, хотя до сих пор кашляет, временами даже кровью.
На следующий день после случившегося Ирина Каргина заметила, что абсолютно все посадки в её огороде, как и в других рядом, будто бы высохли. И земляника, и картофель, и редис резко потемнели. Полностью свернулись листья и на яблонях. Попал газ и в теплицы – поражёнными оказались и помидоры, и огурцы.
– Самое обидное, что я с девяти утра и до одиннадцати вечера гну спину на грядках, а наш сосед, натворивший дел, до сих пор не соизволил даже извиниться, – сетует Ирина Александровна. – И мы теперь не знаем, можем ли снимать урожай или он весь отравлен?
С этим вопросом корреспондент редакции «КР» обратился в комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа.
– Урожай снимать можно, – ответил исполняющий обязанности председателя этого комитета Борис Кирьянов. – То, что наверху – погибнет, а в землю хлор не попал. Это ведь газ, он улетучился. Но если садоводы хотят быть уверенными наверняка, советую им обратиться в Центр лабораторного анализа и технических измерений на улице Елькина, 75 в Челябинске. Специалисты этого центра могут измерить, насколько растения поражены.
За комментарием редакция обратилась и к экспертам регионального министерства сельского хозяйства. Ответ на наш официальный запрос ещё не получен. Мы следим за развитием событий.
Комментарии
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Спасибо за замечание! Исправили ошибку. >>>
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Ну, если специалисты администрации посчитали, и пришли к выводу, что 20 руб. вполне достаточно, то почему бы администрации не заняться пассажироперевозками в Кыштыме, и своим положительным примером по >>>
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (Гость Дмитрий)
а что бы нет то... в прошлый раз прокатило - подняли цену, да и сейчас просят поднять цену на 33%, нормально так бабло рубить, только что то заплаты так не растут, сколько у нас инфляция? >>>
Перед въездом в Кыштым артистов из Чехии встретили хлебом-солью (Гость Дмитрий)
А на фотографиях не образцовый ансамбль "Гусельки", а образцовый коллектив "Росинка" >>>
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (Гость Иван)
Куда ещё выше то? Маршрутки все умотанные все скрипит и гудит + водители некоторые грубят . >>>
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