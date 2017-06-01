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Из-за разлива хлора в Кыштыме погибают сады и огороды

Автор: КР от Сегодня, 14:19 Категория: Экология

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Жительница дома № 67 на улице Свердлова Ирина Каргина

теперь без слёз не может смотреть на свои посадки

 

Сегодня в редакцию газеты «Кыштымский рабочий» позвонила Татьяна Соколова – жительница улицы Свердлова, где вечером 20 июня произошла утечка хлора. Напомним, по версии кыштымских спасателей, двое мужчин уронили баллон с этим едким веществом. От удара о землю с него сорвало вентиль, и хлор вытек из ёмкости.

 

 

Однако пострадавшие от виновников ЧП, один из которых их сосед, уверены, что те намеренно сбивали вентиль с баллона. Как результат – ядовитый газ расползся по округе в радиусе примерно 300 метров от эпицентра. Несмотря на то, что в домах поблизости находились дети, прибывшие на место спасатели, пожарные и полицейские не провели эвакуацию населения из опасной зоны.

 

 

Специалистам потребовалось пять часов, чтобы опустить повреждённый баллон в бочку с водой и отвезти его в Кыштымводоканал, где есть специальная капсула для обезвреживания хлора.  

 

Как сказала сайту «КР» жительница дома № 67 по улице Свердлова Ирина Каргина, утечка хлора произошла почти под  её окнами – муж первым заметил буро-зелёный туман. Сама же она в тот момент находилась в огороде. Ей хватило всего нескольких минут, чтобы получить ожог дыхательных путей. В больницу женщина не обратилась, хотя до сих пор кашляет, временами даже кровью.

 

 

На следующий день после случившегося Ирина Каргина заметила, что абсолютно все посадки в её огороде, как и в других рядом, будто бы высохли. И земляника, и картофель, и редис резко потемнели. Полностью свернулись листья и на яблонях. Попал газ и в теплицы – поражёнными оказались и помидоры, и огурцы.

 

 

– Самое обидное, что я с девяти утра и до одиннадцати вечера гну спину на грядках, а наш сосед, натворивший дел, до сих пор не соизволил даже извиниться, – сетует Ирина Александровна. – И мы теперь не знаем, можем ли снимать урожай или он весь отравлен?

 

С этим вопросом корреспондент редакции «КР» обратился в комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа.

 

– Урожай снимать можно, – ответил исполняющий обязанности председателя этого комитета Борис Кирьянов. – То, что наверху – погибнет, а в землю хлор не попал. Это ведь газ, он улетучился. Но если садоводы хотят быть уверенными наверняка, советую им обратиться в Центр лабораторного анализа и технических измерений на улице Елькина, 75 в Челябинске. Специалисты этого центра могут измерить, насколько растения поражены.

 

 

За комментарием редакция обратилась и к экспертам регионального министерства сельского хозяйства. Ответ на наш официальный запрос ещё не получен. Мы следим за развитием событий.

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